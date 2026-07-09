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Bursa’da faciaya ramak kala! Seyir halindeki TIR alev aldı: Sürücü tam 10 kilometre kullanıp…
Giriş Tarihi: 9.07.2026 09:14
Bursa’da faciaya ramak kala! Seyir halindeki TIR alev aldı: Sürücü tam 10 kilometre kullanıp…
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen araç yangını yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki TIR'ın fren sistemi, sürücünün aracı yaklaşık 10 kilometre kullanarak itfaiye merkezine ulaştırmasıyla büyümeden söndürüldü. İşte detaylar…
Olay saat, 23.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İlker D. yönetimindeki 07 BVE 132 plakalı TIR'ın seyir halindeyken arka lastiği patladı. Lastiğin patlamasının ardından aşırı ısınan fren sisteminde yangın çıktı.
EKİPLERDEN HIZLI MÜDAHALE
Yangını fark eden sürücü, aracı yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl İtfaiye Müdürlüğü'ne kadar kontrollü şekilde kullandı. İtfaiye merkezine ulaşan TIR'a ekipler müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Yangında yaralanan olmazken, TIR'da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.