Bursa’da faciaya ramak kala! Seyir halindeki TIR alev aldı: Sürücü tam 10 kilometre kullanıp…

EKİPLERDEN HIZLI MÜDAHALE

Yangını fark eden sürücü, aracı yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl İtfaiye Müdürlüğü'ne kadar kontrollü şekilde kullandı. İtfaiye merkezine ulaşan TIR'a ekipler müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.