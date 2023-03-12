Bursa’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Yenişehir Bilecik karayolu İncirli Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan 22 yaşındaki H.K'nın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen 55 yaşındaki M.B'nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Meydana gelen kazada 22 yaşındaki sürücü H.K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer otomobilin sürücüsü M.B. ile birlikte aynı araç içerisinde yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki D.İ ile 60 yaşındaki A.P isimli kadın yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 22 yaşındaki sürücü H.K'nın cenazesi, Savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.