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Giriş Tarihi: 7.07.2026 21:43

Bursa’da feci kaza: 3 kişi yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil ağaca, minibüs ise bir sitenin bahçe duvarına çarparken, kazada 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Bursa’da feci kaza: 3 kişi yaralandı!
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Kaza, Hamidiye Mahallesi Çetindağ Sokak ile Ocakbaşı Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ocakbaşı Sokak üzerinde seyir halinde olan Ferhan T. (33) yönetimindeki minibüs ile Çetindağ Sokak'tan kavşağa çıkan Esma E. (31) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak dururken, minibüs ise savrularak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Ferhan T. ve Esma E. ile minibüste yolcu olarak bulunan Fariz K. (46) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

#BURSA #İNEGÖL

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Bursa’da feci kaza: 3 kişi yaralandı!
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