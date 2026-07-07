Bursa’da feci kaza: 3 kişi yaralandı!

Kaza, Hamidiye Mahallesi Çetindağ Sokak ile Ocakbaşı Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ocakbaşı Sokak üzerinde seyir halinde olan Ferhan T. (33) yönetimindeki minibüs ile Çetindağ Sokak'tan kavşağa çıkan Esma E. (31) idaresindeki otomobil çarpıştı.