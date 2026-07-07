Bursa’da feci kaza: 3 kişi yaralandı!

Kaza, Hamidiye Mahallesi Çetindağ Sokak ile Ocakbaşı Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ocakbaşı Sokak üzerinde seyir halinde olan Ferhan T. (33) yönetimindeki minibüs ile Çetindağ Sokak'tan kavşağa çıkan Esma E. (31) idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak dururken, minibüs ise savrularak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler Ferhan T. ve Esma E. ile minibüste yolcu olarak bulunan Fariz K. (46) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.