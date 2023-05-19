Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 19.5.2023 05:57

Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, metro hattının duvarına çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

AA
Bursa’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Mehmet Necip Sinan (36) idaresindeki 34 TR 935 plakalı otomobil, Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak önce Bursaray'ın demir bariyerine ardından alt geçit duvarına çarptı.

Sürücü Sinan ile beraberindeki Furkan Şenbağ (29), Hasan Hüseyin Acar (38) ve Onur Kapıkıran (40) araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Sinan, Şenbağ ve Acar'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kapıkıran ise ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan araç parçalarının yola saçılması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan CNN International’a çarpıcı açıklamalar: İnşallah milletim bizi yanıltmayacak
‘Özgür’leştirilen ilk F-16’lar teslim edildi
CHP'li Başkan depremzedelere kin kustu: Beter olun, aç ölün, pisliğinizde boğulun...
CHP'li Tuncay Özkan'dan 'Oylar çalındı' iddialarına yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar
Son dakika: Muharrem İnce'ye kaset kumpasında flaş gelişme! CHP’li isim tutuklandı
FETÖ ve PKK Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi! İşte Silivri ve Diyarbakır cezaevlerinden seçim sonuçları
HDP'li Bülbül'den küstah sözler: Gidişat darbe dahil her şeye açık
SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan nakit avans ve kredili mevduat açıklaması: Hiçbir sınır uygulanmayacak!
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ben yerinde olsam sokağa çıkamam
‘Aynı masada yer aldık hata yaptık’ diyemiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA