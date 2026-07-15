Bursa’da feci kaza! Alkollü sürücü önce duvara ardından otobüse çarptı: Yaralılar var!

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Araçta bulunan sürücü ile yan koltuktaki yolcu, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ile yanında bulunan yolcunun alkollü olduğu öğrenilirken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör