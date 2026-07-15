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Giriş Tarihi: 15.07.2026 08:57

Bursa’da feci kaza! Alkollü sürücü önce duvara ardından otobüse çarptı: Yaralılar var!

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü adeta dehşet saçtı. Direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yok ortasındaki refüj duvarına, ardından yolun karşı tarafında bulunan otobüse ok gibi saplandı. Feci olayda yaralıların olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da feci kaza! Alkollü sürücü önce duvara ardından otobüse çarptı: Yaralılar var!
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Kaza, Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek süratle seyreden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak yol ortasında bulunan duvara çarptı.

OTOMOBİL KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşı tarafında bulunan otobüse arkadan çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Araçta bulunan sürücü ile yan koltuktaki yolcu, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ile yanında bulunan yolcunun alkollü olduğu öğrenilirken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YILDIRIM #BURSA #KAZA

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Bursa’da feci kaza! Alkollü sürücü önce duvara ardından otobüse çarptı: Yaralılar var!
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