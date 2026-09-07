Bursa’da feci kaza! Aynı aileden 1 kişi öldü 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

Orhangazi-İznik yolu Keramet Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan Hakan Akşit'in kullandığı 06 JRU 49 plakalı otomobil kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Hızla zeytin ağacına çarpan otomobil kısa sürede alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Sürücü Hakan Akşit ile araçta yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki Nurcan G, 23 yaşındaki Güldeniz A. ve Hatice A, ile umut ismindeki küçük çocuk araçtan çıkmayı başardı. Ancak 73 yaşındaki Abdullah Akşit, yanan aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürürken, yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.