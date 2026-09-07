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Giriş Tarihi: 7.09.2026 11:13

Bursa’da feci kaza! Aynı aileden 1 kişi öldü 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu. Aniden alev topuna dönüşen otomobilde 1 kişi yanarak hayatını kaybederken, 1’i çocuk 5 kişi ise yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da feci kaza! Aynı aileden 1 kişi öldü 1’i çocuk 5 kişi yaralandı
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Orhangazi-İznik yolu Keramet Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan Hakan Akşit'in kullandığı 06 JRU 49 plakalı otomobil kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Hızla zeytin ağacına çarpan otomobil kısa sürede alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Sürücü Hakan Akşit ile araçta yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki Nurcan G, 23 yaşındaki Güldeniz A. ve Hatice A, ile umut ismindeki küçük çocuk araçtan çıkmayı başardı. Ancak 73 yaşındaki Abdullah Akşit, yanan aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürürken, yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#BURSA #ORHANGAZİ

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Bursa’da feci kaza! Aynı aileden 1 kişi öldü 1’i çocuk 5 kişi yaralandı
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