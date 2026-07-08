Bursa’da feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil taklalar attı: O anlar kameraya yansıdı!

Kaza, gece saatlerinde İzmir Yolu Acemler istikametinde Orhaneli Batçık girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ziya Y. yönetimindeki 06 YNS 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil hurdaya dönerken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının bilincinin açık olduğu öğrenildi.