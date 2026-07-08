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Giriş Tarihi: 8.07.2026 12:06 Son Güncelleme: 8.07.2026 12:11

Bursa’da feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil taklalar attı: O anlar kameraya yansıdı!

Bursa’da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak takla attığı feci trafik kazası, seyir halindeki bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil taklalar attı: O anlar kameraya yansıdı!
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Kaza, gece saatlerinde İzmir Yolu Acemler istikametinde Orhaneli Batçık girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ziya Y. yönetimindeki 06 YNS 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil hurdaya dönerken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Refüje çarpan otomobilin takla attığı kaza kamerada

KASK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Öte yandan, feci kaza aynı istikamette seyreden bir motosikletlinin kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması ve takla atması net şekilde yer aldı.

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YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle Orhaneli Batçık Acemler istikameti trafiğe kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden araç geçişine açıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #KAZA

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Bursa’da feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil taklalar attı: O anlar kameraya yansıdı!
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