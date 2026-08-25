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Giriş Tarihi: 25.08.2026 08:45

Bursa'da feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu

Bursa'da iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Yaşanan feci kazada, üçü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Bursa’da feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Beşevler mevkiinde feci kaza meydana geldi. Erol D. yönetimindeki 16 JNE 30 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya uçarak takla attı.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan Erol D., Mehmet D., Ainagül M., Meleke B. ve Bibinur Z. yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA #NİLÜFER

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Bursa'da feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu
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