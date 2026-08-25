Bursa’da feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Beşevler mevkiinde feci kaza meydana geldi. Erol D. yönetimindeki 16 JNE 30 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya uçarak takla attı.
5 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan Erol D., Mehmet D., Ainagül M., Meleke B. ve Bibinur Z. yaralandı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.