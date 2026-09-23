Bursa’da feci kaza! Hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: Sürücü hayatını kaybetti!

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsü Ç.S.'nin kontrolünden çıkan 16 BF 268 plakalı hafif ticari araç, savrulup önünde ilerleyen elektrikli bisiklete, ardından da yol kenarında arızalı bir otomobili yüklemeye çalışan oto kurtarıcıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin adı öğrenilemeyen sürücüsü, araçla birlikte metrelerce sürüklendi.