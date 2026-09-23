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Giriş Tarihi: 23.09.2026 10:54

Bursa’da feci kaza! Hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: Sürücü hayatını kaybetti!

Bursa’da meydana gelen kaza yürekleri burktu. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, elektrikli bisiklete ve oto kurtarıcıya çarptı. Elektrikli bisikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da feci kaza! Hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: Sürücü hayatını kaybetti!
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsü Ç.S.'nin kontrolünden çıkan 16 BF 268 plakalı hafif ticari araç, savrulup önünde ilerleyen elektrikli bisiklete, ardından da yol kenarında arızalı bir otomobili yüklemeye çalışan oto kurtarıcıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin adı öğrenilemeyen sürücüsü, araçla birlikte metrelerce sürüklendi.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde elektrikli bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Sürücünün cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #YILDIRIM

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Bursa’da feci kaza! Hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: Sürücü hayatını kaybetti!
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