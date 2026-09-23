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Giriş Tarihi: 23.09.2026 00:58

Bursa'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA
Bursa’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Kaza, Orhaneli-Bursa yolu Erenler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Atış (22) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Selçuk A. yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Atış'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Selçuk Akın ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BURSA #ORHANELİ

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Bursa'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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