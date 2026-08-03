Bursa’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Bursa'daki kaza, gece saatlerinde İznik-Adapazarı kara yolu Kaynarca (Çiçekli Mahallesi yakınları) mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 19 AAD 496 plakalı otomobil ile 81 AEV 387 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönlerden gelirken kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, kazada 2'si İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı personeli olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanelerde tedavileri süren ağır yaralılardan jandarma astsubayın eşi ile çocuğu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı astsubay ise Yenişehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör