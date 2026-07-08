Bursa’da feci kaza! Kontrolü kaybeden TIR beton duvara ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti!

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, TIR'ın şoför kabini ile duvar arasında sıkışan Sürekli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Recep Sürekli'nin cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Çevreye saçılan tavuk etleri nedeniyle Balıkesir-Bursa yönü bir süre trafiği kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları ve yapılan temizliğin ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.