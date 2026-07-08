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Giriş Tarihi: 8.07.2026 13:01

Bursa’da feci kaza! Kontrolü kaybeden TIR beton duvara ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti!

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Köprünün taşıyıcı beton duvarına saplanan tavuk eti yüklü TIR’ın şoförü Recep Sürekli, hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Balıkesir-Bursa kara yolu bir süre trafiğe kapandı. İşte detaylar...

DHA Yaşam
Bursa’da feci kaza! Kontrolü kaybeden TIR beton duvara ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti!
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Kaza, saat 03.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Balıkesir-Bursa kara yolu Boğaz Köprüsü'nde meydana geldi. Balıkesir'den Bursa yönüne giderken Recep Sürekli'nin kontrolünü yitirdiği 35 DE 9912 plakalı tavuk eti yüklü TIR, köprüde taşıyıcı beton duvara çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, TIR'ın şoför kabini ile duvar arasında sıkışan Sürekli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Recep Sürekli'nin cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Çevreye saçılan tavuk etleri nedeniyle Balıkesir-Bursa yönü bir süre trafiği kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları ve yapılan temizliğin ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #KAZA

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Bursa’da feci kaza! Kontrolü kaybeden TIR beton duvara ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti!
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