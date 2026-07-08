Bursa’da feci kaza! Kontrolü kaybeden TIR beton duvara ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti!

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Çevreye saçılan tavuk etleri nedeniyle Balıkesir-Bursa yönü bir süre trafiği kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları ve yapılan temizliğin ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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