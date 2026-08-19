Bursa’da feci kaza: Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü yola savruldu. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hastanede yapılan tetkiklerde yaralının sol serçe parmağının koptuğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Ağır yaralı sürücü, tedavisinin devamı için ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.