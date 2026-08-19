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Giriş Tarihi: 19.08.2026 09:07

Bursa'da feci kaza: Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci kazada otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmayla motosiklet sürücüsü yola savruldu. Sürücü ağır yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Bursa’da feci kaza: Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!
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Bursa'nın İnegöl ilçesi İsaören Mahallesi yolu üzerinde saat 22.00 sıralarında feci kaza meydana geldi. S.D. (36) yönetimindeki 16 BCH 720 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ş.G. (30) idaresindeki 16 BER 005 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü yola savruldu. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede yapılan tetkiklerde yaralının sol serçe parmağının koptuğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Ağır yaralı sürücü, tedavisinin devamı için ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA #İNEGÖL

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Bursa'da feci kaza: Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!
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