Bursa’da feci kaza: Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede yapılan tetkiklerde yaralının sol serçe parmağının koptuğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Ağır yaralı sürücü, tedavisinin devamı için ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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