HaberlerYaşam Haberleri
Bursa’da feci kaza! Motosiklet trafik levhasına ok gibi saplandı: Metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı!
Giriş Tarihi: 19.07.2026 08:49
Bursa’da feci kaza! Motosiklet trafik levhasına ok gibi saplandı: Metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Refüje çıkarak kontrolü kaybeden sürücü trafik levhasına feci şekilde çarptı. Metrelerce sürüklenen sürücü hastaneye kaldırılırken yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. İşte detaylar…
Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu'nun İnegöl girişinde meydana geldi. Fatih K. yönetimindeki 16 KIV 15 plakalı motosiklet, Bursa yönüne seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savruldu. Motosiklet, refüje çıkarak trafik levhasına çarptı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Fatih K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.