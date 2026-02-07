Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da feci kaza: Motosikletler kafa kafaya çarpıştı! 1’i ağır 2 yaralı
Giriş Tarihi: 7.02.2026 16:07

Bursa'da feci kaza: Motosikletler kafa kafaya çarpıştı! 1’i ağır 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştı Meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Bursa'da feci kaza: Motosikletler kafa kafaya çarpıştı! 1'i ağır 2 yaralı
Kaza, İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem B. (28) idaresindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Osman G. (59) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerden savrulan sürücüler yaralandı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Osman G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


