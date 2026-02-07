Bursa’da feci kaza: Motosikletler kafa kafaya çarpıştı! 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem B. (28) idaresindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Osman G. (59) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerden savrulan sürücüler yaralandı.
1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Osman G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.