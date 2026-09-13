Bursa’da feci kaza! Virajı alamayan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

OTOMOBİLDEKİ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kaza sonrası otomobilde bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.