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Giriş Tarihi: 13.09.2026 16:08

Bursa’da feci kaza! Virajı alamayan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Virajı alamayan kamyon, yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da feci kaza! Virajı alamayan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, saat 14.00 sıralarında İznik-Yenişehir Karayolu'nun Derbent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 TCA 07 plakalı kamyon, virajı alamayarak yol kenarında park halinde bulunan 59 ABK 976 plakalı araca çarptı.

OTOMOBİLDEKİ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kaza sonrası otomobilde bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #İZNİK

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Bursa’da feci kaza! Virajı alamayan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
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