Bursa’da feci kaza: Yola fırlayan çocuğa ticari araç çarptı!

Giriş Tarihi: 6.01.2026 13:49

Bursa'da aniden yola fırlayan 2 yaşındaki kız çocuğuna, hafif ticari araç çarptı. Aracın altında sürüklenen çocuğun hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa giren hafif ticari araç, aniden yola fırlayan 2 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Yere düşen çocuk, aracın altında metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan çocuğun, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

