Bursa’da feci kaza! Yolcu otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde saat 11.30 sıralarında feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Hasan Ç. (58) yönetimindeki 06 DK 3731 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, yola aniden çıkan ve henüz kimliği belirlenemeyen yaklaşık 30 yaşlarındaki kadına çarptı.
YERE SAVRULAN KADIN AĞIR YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimlik tespit çalışmaları sürdürülen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.