Bursa’da feci kaza! Yolcu otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde saat 11.30 sıralarında feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Hasan Ç. (58) yönetimindeki 06 DK 3731 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, yola aniden çıkan ve henüz kimliği belirlenemeyen yaklaşık 30 yaşlarındaki kadına çarptı.