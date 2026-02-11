Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da feci olay: 5 yaşındaki oğlu ile denize atladı! Vicdansız anne tek kurtuldu
Bursa'da feci olay: 5 yaşındaki oğlu ile denize atladı! Vicdansız anne tek kurtuldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, S.G. (30) adlı kadın, elinden tuttuğu 5 yaşındaki çocuğu M.B.G. ile denize atladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne kendi imkanları ile kıyıya çıkmayı başarırken, çocuğu ise yaşamını yitirdi.

Dehşete düşüren olay, saat 15.30 sıralarında Güzelyalı Yat Limanında meydana geldi. İddiaya göre S.G., oğlu M.B.G. ile birlikte denize atladı. Bir süre sonra S.G. kendi imkanlarıyla denizden çıkarken, oğlu M.B.G ise hayatını kaybetti.

ACI OLAYA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu M.B.G.'nin cansız bedeni denizden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. M.B.G'nin cesedi incelemenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

