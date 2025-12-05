Bursa’da feci olay: Kaza sonrası otomobilde bayıldı! Soğuktan donmak üzereydi...

Feci kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy Mahallesi istikametine seyir halinde olan Adem S. (59) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bağ evinin bahçe duvarına çarptı.
DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU
Kazada yaralanan sürücü baygınlık geçirdi. Yaklaşık 9 saat sonra yoldan geçen bir sürücü, kaza yapan araçtaki sürücüyü baygın halde donmak üzereyken buldu. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.