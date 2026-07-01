Bursa’da feci ölüm! Yardım etmek isterken akıma kapıldı

Kaza, Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisinde meydana geldi. Onur Uslu (29) yönetimindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, elektrik direğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle direk devrilirken, mahalleyle birlikte bölgeye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı da koparak yola düştü.

YARDIMA GİDERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

O sırada 16 BYU 207 plakalı otomobiliyle yoldan geçen Furkan Alan, kazayı görüp yardım etmek amacıyla aracını yol kenarına park etti. Kazazedeye destek olmak için olay yerine yürüyen ve cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Alan, yerde olan ve fark edemediği yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, akıma kapılan Furkan Alan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Onur Uslu ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Furkan Alan'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin ve savcılığın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Mudanya Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.