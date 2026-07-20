Bursa’da feci yangını! Kumaş fabrikasını alevler sardı: Ekipler peş peşe geldi!

Yangın, saat 07.30 sıralarında Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSAB) faaliyet gösteren bir kumaş fabrikasında çıktı. Alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su tankerleri sevk edildi.