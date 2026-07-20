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Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:31

Bursa’da feci yangını! Kumaş fabrikasını alevler sardı: Ekipler peş peşe geldi!

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen yangın ekiplere zor dakikalar yaşattı. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kumaş fabrikasını alevler sardı. Çalışanların ihbarı üzerine ekipler bölgeye akın ederken yoğun müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da feci yangını! Kumaş fabrikasını alevler sardı: Ekipler peş peşe geldi!
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Yangın, saat 07.30 sıralarında Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSAB) faaliyet gösteren bir kumaş fabrikasında çıktı. Alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su tankerleri sevk edildi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları süren yangın, dron ile havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #KESTEL #YANGIN

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Bursa’da feci yangını! Kumaş fabrikasını alevler sardı: Ekipler peş peşe geldi!
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