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Giriş Tarihi: 11.08.2026 08:44

Bursa’da film gibi olay! "Düşmanlarım var" diyerek direğe tırmandı: Elektrikler kesildi metro seferleri durduruldu

Bursa’da iddiaya göre alkol aldıktan sonra "düşmanlarım var" diyerek metro direğine çıkan bir kişi, yaklaşık 2 saat boyunca direkten inmedi. Kendini kurtarmaya gelen ekipleri görünce bir oraya bir buraya kaçan şahıs, direğin üzerinde akrobatik hareketler de yaptı. Olay nedeniyle elektrikler kesilirken ulaşım ise durdu.

İHA Yaşam
Bursa’da film gibi olay! Düşmanlarım var diyerek direğe tırmandı: Elektrikler kesildi metro seferleri durduruldu
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde olay meydana geldi. İddiaya göre alkol aldıktan sonra metro direğine çıkan Mehmet A.'ı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

METRO HATTINDA ELEKTRİK AKIMI KESİLDİ

Güvenlik amacıyla metro hattındaki elektrik akımı kesilirken, trafik ekipleri de bölgede önlem alarak yolu kısmen trafiğe açtı. Ancak Mehmet A.'ı aşağı indirmek hiç kolay olmadı.

2 SAAT BOYUNCA TELLERİN ÜZERİNDE KALDI

Kendisini kurtarmaya gelen ekipleri gören Mehmet A., direğin üzerinde bir oraya bir buraya giderek adeta ekiplerle köşe kapmaca oynadı. Yaklaşık 2 saat boyunca direk ve tellerin üzerinde gezen Mehmet A., zaman zaman akrobatik hareketler yaparak yürekleri ağza getirdi. Olayı izleyen vatandaşların tepkileri ise birbirinden farklı oldu. Bazı vatandaşlar Mehmet A.'ı alkışlarla desteklerken, ulaşımın durması nedeniyle mağdur olan bazı vatandaşlar ise tepki gösterdi.

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İFADESİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Uzun süren çabalardan sonuç alınamayınca devreye müzakereci polis girdi. Mehmet A. ile uzun süre konuşan polis, sonunda şahsı aşağı inmeye ikna etti. Yaklaşık 2 saatlik direk macerası sona ererken, aşağı indirilen Mehmet A. vatandaşların alkışları arasında sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Mehmet A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay nedeniyle duran ulaşım ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa’da film gibi olay! "Düşmanlarım var" diyerek direğe tırmandı: Elektrikler kesildi metro seferleri durduruldu
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