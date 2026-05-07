Bursa’da film gibi takip: Polisleri çatıdan izleyen firari kıskıvrak yakalandı!

6 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan, operasyonlar kapsamında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi daha yakalandı. 'Kasten öldürme' suçundan 45 yıl hapis cezası bulunan İ.B. ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanırken, 'dolandırıcılık', 'hırsızlık' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından toplam 16 yıl cezası bulunan R.Ş. de gözaltına alındı. 'Hırsızlık' suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün cezası bulunan E.A., 'yağma' suçundan 10 yıl hapis cezası ve 19 suç kaydı bulunan M.K. (33), 'hırsızlık' suçundan 8 yıl 2 ay 20 gün cezası bulunan G.O. ile 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.G. de yakalanarak emniyete götürüldü.

