Bursa’da film sahnelerini aratmayan hırsızlık! Maskeleriyle girdiler çelik kasaları böyle çaldılar…

ŞÜPHELİLER ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
İlçe genelindeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, şüphelilerin olay sonrası kaçış güzergahları adım adım takip edildi. Görüntülerden elde edilen ipuçlarıyla yaklaşık 16 bin araç plakası sorgulandı. Yapılan analizler sonucunda olaylarda 2 farklı aracın kullanıldığı kesinleşti.
MASKELİ BEŞLERE BEKLENMEDİK OPERASYON
Araçların hareketleri gün gün izlenerek teknik ve fiziki takip derinleştirildi. Şüphelilerin olay öncesi keşif yaptığı, gece saatlerinde işletmelere girerek çelik kasaları hedef aldığı ve kısa sürede olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Tüm verilerin birleştirilmesiyle kimlikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Operasyonda yakalanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.