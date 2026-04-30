Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da film sahnelerini aratmayan hırsızlık! Maskeleriyle girdiler çelik kasaları böyle çaldılar…
Giriş Tarihi: 30.04.2026 11:07 Son Güncelleme: 30.04.2026 11:27

Bursa’nın Kestel ilçesinde 2 ayrı işletmede meydana gelen hırsızlık olayları film sahnelerini aratmadı. Jandarmanın titiz takibi ve 126 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucu 5 hırsıza eş zamanlı operasyon düzenlendi. İşte o akılalmaz hırsızlık anları…

İHA Yaşam
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şubat 2026'da meydana gelen ve maddi değeri 2 milyon lira olan olayların ardından harekete geçti. Kestel bölgesinde geniş çaplı saha araştırması başlattı.

ŞÜPHELİLER ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

İlçe genelindeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, şüphelilerin olay sonrası kaçış güzergahları adım adım takip edildi. Görüntülerden elde edilen ipuçlarıyla yaklaşık 16 bin araç plakası sorgulandı. Yapılan analizler sonucunda olaylarda 2 farklı aracın kullanıldığı kesinleşti.

MASKELİ BEŞLERE BEKLENMEDİK OPERASYON

Araçların hareketleri gün gün izlenerek teknik ve fiziki takip derinleştirildi. Şüphelilerin olay öncesi keşif yaptığı, gece saatlerinde işletmelere girerek çelik kasaları hedef aldığı ve kısa sürede olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Tüm verilerin birleştirilmesiyle kimlikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Buse Sever - Editör
