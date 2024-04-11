Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da Gaye öğretmenin sır ölümü
Giriş Tarihi: 11.4.2024 15:34

Bursa'da Gaye öğretmenin sır ölümü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir lisede ingilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan (54), aile ile yaşadığı evinde ölü bulundu. Daha önce hiçbir rahatsızlığı bulunmayan Gaye öğretmenin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

DHA
Bursa’da Gaye öğretmenin sır ölümü

Bursa'daki olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Celal Bayar Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan, ailesiyle yaşadığı evindeki yatağında bu sabah, annesi tarafından hareketsiz olarak bulundu.

KALP KRİZİ SONUCU ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Kayan'ın öldüğü belirlendi. Bekar olan, daha önce hiçbir rahatsızlığı bulunmayan ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Gaye öğretmenin cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da Gaye öğretmenin sır ölümü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA