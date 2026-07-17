Bursa’da güzellik merkezinde çalışan Nagihan Karadeniz’i vahşice öldürmüştü: Katil zanlısının duruşmadaki bahanesi pes dedirtti!

'KAPIYA ATEŞ AÇTI'

Güzellik merkezinde stajyer olarak çalıştığını belirten Z.K. de "Akşam kapı çaldı, müşteri gelmişti. Müşteriyi içeri aldım. Tam kapıyı kapatırken Halit Dertli içeri girdi. S.A. hanımla beni itekleyerek dışarı çıkardı. S.A.'nın telefonunun şarjı bitmişti, benim telefonum da içeride kalmıştı. Bunun üzerine yan komşuya giderek polisi aramasını söyledim. Komşumuz polisi aradıktan sonra iş yerinin kapısını çalarak, sanığa sakin olmasını, kapıyı açmasını ve birlikte sakince konuşmalarını söyledi. Bunun üzerine Halit Dertli içeriden kapıya ateş açtı. Daha sonra içeriden bağırışlar ve kavgaların ardından silah sesi duyduk" dedi. Halit Dertli'nin Nagihan Karadeniz'in eski sevgilisi olduğunu belirten Z.K., "Nagihan abla, bana daha önce sanıktan gelen tehdit mesajlarını göstermişti" diye konuştu.

Nagihan Karadeniz'in oğlunu, tanıkları ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, Halit Dertli'nin ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör