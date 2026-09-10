Bursa’da hayrete düşüren anlar! Müşteri gibi gelip yoğunluğu fırsat bildiler: Pişkin hırsızlar beğendikleri ürünleri çalıp…

PİŞKİN HIRSIZLAR KAMERAYA YAKALANDI

Bir süre sonra ürünlerin eksik olduğunu fark eden iş yeri çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince tişörtlerin çalındığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör