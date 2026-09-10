Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da hayrete düşüren anlar! Müşteri gibi gelip yoğunluğu fırsat bildiler: Pişkin hırsızlar beğendikleri ürünleri çalıp…
Giriş Tarihi: 10.09.2026 16:28

Bursa’da hayrete düşüren anlar! Müşteri gibi gelip yoğunluğu fırsat bildiler: Pişkin hırsızlar beğendikleri ürünleri çalıp…

Bursa’da giyim mağazasının önünde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Pişkin hırsızlar askıdaki tişörtlerden beğendiklerini çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Bursa’da hayrete düşüren anlar! Müşteri gibi gelip yoğunluğu fırsat bildiler: Pişkin hırsızlar beğendikleri ürünleri çalıp…
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Olay, dün gece saatlerinde Yıldırım ilçesindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. 2 kişi, mağaza önündeki askıda sergilenen tişörtlere bakmaya başladı. Çalışanların yoğunluğunu fırsat bilip, seçip, beğendikleri tişörtleri çalan 2 şüpheli hızla uzaklaştı.

PİŞKİN HIRSIZLAR KAMERAYA YAKALANDI

Bir süre sonra ürünlerin eksik olduğunu fark eden iş yeri çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince tişörtlerin çalındığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #YILDIRIM

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Bursa’da hayrete düşüren anlar! Müşteri gibi gelip yoğunluğu fırsat bildiler: Pişkin hırsızlar beğendikleri ürünleri çalıp…
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