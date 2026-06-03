Bursa’da hırsızlık: Ticari aracı çalmak isterken meydan dayağı yedi: O anlar kamerada

Olay, Nilüfer ilçesi Küçüksanayi bölgesinde meydana geldi. Madde etkisinde olduğu öne sürülen kişi, bir iş yerinin önünde park halinde bulunan ticari aracı çalmak istedi.
ESNAFTAN MEYDAN DAYAĞI
Aracın çevresinde şüpheli hareketlerde bulunan şahıs araca binmek üzereyken, komşu esnafın tepkisiyle karşılaştı. Bir anda şüpheliye yönelen vatandaşlardan biri kaçmaya çalışan şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi.
Ticari aracı çalmak isterken çevredeki esnafı hesaba katmadı: Meydan dayağı kamerada!
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Tekme ve yumruklarla darbedilen şahıs, olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Yaşanan arbede ve şüphelinin yakalandığı anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.