Bursa’da hırsızlık: Ticari aracı çalmak isterken meydan dayağı yedi: O anlar kamerada

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tekme ve yumruklarla darbedilen şahıs, olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Yaşanan arbede ve şüphelinin yakalandığı anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör