Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Giriş Tarihi: 10.02.2026 01:05

Bursa’nın İznik ilçesinde iki katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

DHA Yaşam
Bursa'daki yangın, saat 21.30 sıralarında Selçuk Mahallesi Üzüm Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİN DİĞER EVLERE SIÇRAMASINI ENGELLEDİ

Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin bitişikteki evlere sıçramasını engelledi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınılarak, söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

