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Giriş Tarihi: 13.06.2026 04:37

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

AA
Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
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Osmangazi'de Eren D. yönetimindeki 35 HE 2506 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AS 0894 plakalı otomobil, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Eren D'nin kullandığı araç, yol kenarına devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki Ferhat N, Furkan K. ve Emre K, ekiplerce kurtarıldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Hafif yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından diğer otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BURSA #OSMANGAZİ

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Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
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