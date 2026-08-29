Bursa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kazanın ardından yaya olarak kaçan 06 HU 389 plakalı otomobilin sürücüsü U.Ö, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Çarpışmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen iki otomobil, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol ise yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör