Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 29.08.2026 04:48 Son Güncelleme: 29.08.2026 04:49

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA Yaşam
Bursa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Kaza, saat 01.00 sıralarında Halitpaşa Mahallesi'ndeki Yat Limanı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kumyaka istikametine seyreden U.Ö. (35) yönetimindeki 06 HU 389 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen S.Ö. idaresindeki 16 CLL 24 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 16 CLL 24 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö. ile araçta bulunan Ö.R.Ö., G.Ö. ve B.S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından yaya olarak kaçan 06 HU 389 plakalı otomobilin sürücüsü U.Ö, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Çarpışmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen iki otomobil, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol ise yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#MUDANYA #BURSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA