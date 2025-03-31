Bursa’da ilginç olay! Çaldığı aracın yakıtı bitince bir daha çaldı! İşte o anlar

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Şüpheli G.T. (23), arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıktı. Dışarda eğlenen G.T., eve döneceği sırada parasının bittiğini fark etti. Durum üzerine gözüne kestirdiği hafif ticari aracı dakikalar içinde çalan şüpheli, bir süre ilerledikten sonra aracın yakıtının bittiğini fark etti.





ÇALDIĞI ARACIN YAKITI BİTİNCE BİR TANE DAHA ÇALDI



Çaldığı aracın yakıtının bittiğini fark eden G.T., bunun üzerine aracı park etti. Bir süre yoluna yaya devam eden şahıs, gözüne başka bir otomobil kestirdi. Onu da düz kontak ile çalıştıran G.T., yine merkez Osmangazi ilçesinde kazaya karıştı.