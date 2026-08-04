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Giriş Tarihi: 4.08.2026 14:41

Bursa'da ilginç olay! Sahibine ulaşamadıkları otomobilin etrafını U şeklinde kazdılar

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer altı elektrik hattı çalışması yapan UEDAŞ ekipleri, park halindeki aracın sahibine ulaşamayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Ekipler, otomobili çekemeyince aracın etrafını U şeklinde kazarak çalışmayı tamamladı.

İHA Yaşam
Bursa’da ilginç olay! Sahibine ulaşamadıkları otomobilin etrafını U şeklinde kazdılar
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'nde yürütülen yer altı elektrik hattı çalışmaları sırasında ilginç anlar yaşandı. Elektrik direklerindeki havai hat kablolarını yer altına almak için çalışma başlatan UEDAŞ ekipleri, kazı güzergâhı üzerinde park halinde bulunan otomobil nedeniyle çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı.

ARAÇ SAHİBİNE ULAŞILMADI

Araç sahibine ulaşmak için uzun süre çaba gösteren ekipler, yaptıkları araştırmada otomobil sahibinin Bursa dışında olduğunu öğrendi.

ELEKTRİK KABLOLARINI "U" ŞEKLİNDE YERLEŞTİRDİLER

Bunun üzerine çalışmaların aksamaması için farklı bir çözüm üreten ekipler, aracı bulunduğu yerden kaldırmak yerine otomobilin etrafını U şeklinde kazarak elektrik kablolarını yer altına aldı.

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ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER ŞAŞIRTTI

Aracın bulunduğu bölüm kazılmadan bırakılırken, kazı çalışması aracın çevresinden dolaşılarak tamamlandı. İlginç çalışma çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekerken, ortaya çıkan görüntü görenleri şaşırttı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da ilginç olay! Sahibine ulaşamadıkları otomobilin etrafını U şeklinde kazdılar
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