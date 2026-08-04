Bursa’da ilginç olay! Sahibine ulaşamadıkları otomobilin etrafını U şeklinde kazdılar

ELEKTRİK KABLOLARINI "U" ŞEKLİNDE YERLEŞTİRDİLER

Bunun üzerine çalışmaların aksamaması için farklı bir çözüm üreten ekipler, aracı bulunduğu yerden kaldırmak yerine otomobilin etrafını U şeklinde kazarak elektrik kablolarını yer altına aldı.