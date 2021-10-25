Bursa’da ’İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay!

'GÜNDEM OLMASINI İSTEMİYORDUM'



Daha sonra arkadaşının çektiği video, sosyal medyada gündem olan Celal Yıldız, olayı anlattı. Güzel tepkiler aldığını ama gündem olmaktan rahatsız olduğunu dile getiren Yıldız, "Gündem oldu ben olmasını istemiyordum. Yol boyunda temizlik yaparken bir çanta buldum. İçine baktığımda yüklü miktarda para ve altın olduğunu gördüm. Daha sonra sakladım çantayı. Sonra polis geldi, 'yerde çanta buldun mu?' diye sordu ben de bulduğumu ve sakladığım söyledim. Bulduğum çantayı polise verdim. Beraber emniyete gittik, çantayı sahibine ulaştırdık. Sahibi sevindi. Ben ödüle karşıyım ama bir yemek parası verdi. Güzel tepkiler aldım ama 'neden verdin' diyenler de oldu" dedi.