Video Yaşam Temizlik görevlisi içinde 650 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti | Video
Temizlik görevlisi içinde 650 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti | Video

Temizlik görevlisi içinde 650 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti | Video

25.10.2021 | 15:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yıkamak için aldığı halının içinden 40 bin TL değerinde altın çıktı 01:43
Yıkamak için aldığı halının içinden 40 bin TL değerinde altın çıktı 25.10.2021 | 16:59
Çatalca’da köpek kavgası cinayetle sonuçlandı! 02:41
Çatalca'da köpek kavgası cinayetle sonuçlandı! 25.10.2021 | 16:41
Manisa’da 10 yaşındaki Elçin’in bulduğu kaya parçası için ’milyonlarca yıllık fosil’ incelemesi 04:50
Manisa'da 10 yaşındaki Elçin'in bulduğu kaya parçası için 'milyonlarca yıllık fosil' incelemesi 25.10.2021 | 16:09
Halk otobüsü kaza yaptı, 3 mahallenin interneti kesildi 01:10
Halk otobüsü kaza yaptı, 3 mahallenin interneti kesildi 25.10.2021 | 16:33
Limni Gölü beyaza büründü.. İşte kartpostallık manzara 00:51
Limni Gölü beyaza büründü.. İşte kartpostallık manzara 25.10.2021 | 16:26
Ay çekirdeği çuvalından 9 tabanca çıktı | Video 01:36
Ay çekirdeği çuvalından 9 tabanca çıktı | Video 25.10.2021 | 16:15
Ay çekirdeği çuvalında silah kaçakçılığı | Video 01:36
Ay çekirdeği çuvalında silah kaçakçılığı | Video 25.10.2021 | 16:15
Yanan kamyonete bilinçsiz su döktü, alevler çılgına döndü... 01:05
Yanan kamyonete bilinçsiz su döktü, alevler çılgına döndü... 25.10.2021 | 16:14
Cinayete kurban giden kardeşler, yan yana son yolculuğuna uğurlandı 02:34
Cinayete kurban giden kardeşler, yan yana son yolculuğuna uğurlandı 25.10.2021 | 15:53
Temizlik görevlisi içinde 650 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti | Video 04:50
Temizlik görevlisi içinde 650 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti | Video 25.10.2021 | 15:39
Eskişehir’de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı 00:57
Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı 25.10.2021 | 15:20
İslahiye ve Nurdağı’nda 15 bin dekarda yer fıstığı hasadı 01:21
İslahiye ve Nurdağı'nda 15 bin dekarda yer fıstığı hasadı 25.10.2021 | 15:32
İşte azmin fotoğrafı! Yürüyemezsin dediler, sporla hayata tutundu | Video 00:39
İşte azmin fotoğrafı! Yürüyemezsin dediler, sporla hayata tutundu | Video 25.10.2021 | 15:19
Portakal bahçesindeki ölüm Rusça yazılan mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı | Video 03:42
Portakal bahçesindeki ölüm Rusça yazılan mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı | Video 25.10.2021 | 15:08
Sivas’ta sel böyle geldi | Video 01:32
Sivas’ta sel böyle geldi | Video 25.10.2021 | 14:45
Meteoroloji günler önce uyarmıştı... Kars’ta yoğun kar yağışı başladı 01:37
Meteoroloji günler önce uyarmıştı... Kars'ta yoğun kar yağışı başladı 25.10.2021 | 14:33
Yılın fotoğrafının öyküsü. Suriyeli baba ve oğlu A Haber’de | Video 07:38
Yılın fotoğrafının öyküsü. Suriyeli baba ve oğlu A Haber'de | Video 25.10.2021 | 14:35
Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler | Video 00:22
Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler | Video 25.10.2021 | 14:22
Maltepe’de markette yangın paniği! 02:40
Maltepe'de markette yangın paniği! 25.10.2021 | 14:19
Küçük kızın bulduğu fosil müze tarafından teslim alındı 04:42
Küçük kızın bulduğu fosil müze tarafından teslim alındı 25.10.2021 | 14:15

Bursa'da, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi Celal Yıldız, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında çevre temizliği yaptığı sırada bulduğu ve içerisinde 650 bin lira olduğunu öğrendiği çantayı sahibine teslim ederek takdir topladı. Yıldız, “Böyle bir olay yüz defa başıma gelse yine aynısını yapardım” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 12 yıldır çevre temizlik personeli iki çocuk babası Celal Yıldız, gece yarısı saat 4 sıralarında yolun kenarında bulduğu çantayı alıp çöpe atmak istedi. Çantayı kontrol eden Yıldız, içerisinde yüklü miktarda para olduğunu görünce, çantayı 4 saat kadar muhafaza etti. Sabah saatlerinde durumu polise haber verdi. Polis ekipleriyle birlikte çantanın sahibine ulaşan Yıldız, bulduğu 650 bin lira dolu çantayı sahibine eksiksiz teslim etti.

Çantayı çöpe atacakken içini kontrol edip para olduğunu görünce yanına alıp ekiplere bilgi veren Celal Yıldız, "12 yıldır bu işi yapıyorum. Çantayı buldum, yanıma aldım. İçine baktığımda para olduğunu gördüm. Paraya hiç dokunmadan meydanda bulunan banka oturdum. Kime nereye bildireyim diye düşündüm. O sırada eşimi arayıp durumu anlattım. O da git sahibine ver, teslim et dedi. Daha sonra memurlar geldi. Burada çanta kaybolmuş, buldun mu diye sordular. Ben de bulduğumu söyledim. Polislerle birlikte çantanın sahibinin dükkanına gittik. Çantayı sahibine teslim ettik. Teşekkür etti. Sarıldı. Sonra ben çıktım dükkandan. Çıkarken cebime yemek parası sıkıştırdı. Ben işime geri döndüm. Polisler orada tutanak tutmuşlar. Ne kadar para olduğunu bilmiyorum. Ben teslim ettim ve gittim" ifadelerini kullandı.

"YÜZ DEFA BAŞIMA GELSE YİNE AYNISINI YAPARIM"
Para dolu çantayı bulduktan sonra teslim etmek için hiç tereddüt etmediğini, iyi insan olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Yıldız, "İnsanlara örnek olmak güzel bir şey. Benim boğazımdan bir lokma haram geçmedi. Helal kazanıp helal yedim. En iyisi alın teriyle kazanıp yemek. Yine başıma gelse aynısını yaparım. Yüz defa da olsa aynısını yaparım. Hiç tereddüt etmem. Üzülmenin aksine teslim ettiğim için mutluyum" dedi.

"BEN APTAL DEĞİLİM, HARAM YEMEM"
Sosyal medyada videosunun paylaşıldığından haberi olmadığını ve paylaşımdan sonra kendisine 'aptal, enayi' denildiğini aktaran Celal Yıldız, "Ben işin buraya gelmesini istemiyordum. Ben reklam peşinde değilim. Yapacak olsaydım, paranın sahibi resim çekilip paylaşmak istedi. Kabul etmedim. Burada arkadaş çekip atmış, benim haberim yok. Ben medyaya düşsün istemiyordum. Bu aptal mı, enayi mi gibi diyenler olmuş. Ben aptal değilim. Harama karşıyım. Öyle düşünsünler" diye konuştu.

BULDUĞU ÇANTAYI 3-4 SAAT KUCAĞINDA MUHAFAZA ETMİŞ
Çanta dolusu parayı bularak sahibine teslim eden Celal Yıldız'ı videoya alarak kendisine teşekkür eden Sinan Tekin, "Belediye çalışanı Celal abimiz 650 bin lira buldu. Gece saat 4 sıralarında bu parayı buldu. Bu çanta yaklaşık 3-4 saat abimizde kaldı. Daha sonra mobese kameralarını inceledikten sonra Celal abimizi bulmuşlar. Çantayı sahibine teslim etmişler. Paranın sahibi nezaketen abimize bir miktar para vermiş. Ben isterdim ki 5-10 bin lira gönlünü hoş etmek için versin. Ancak 200 lira gibi bir para vermiş. Ben bu duruma çok üzüldüm. Benim 650 bin lira param kaybolmuş olsaydı ve bu para bana geri gelmiş olsaydı, o paranın en az 10 bin lirasını Celal abimize verirdim. Celal abimize şükranlarımı sunuyorum. Çöp sanıp aldığı çantanın içindeki parayı görünce kucağına alıp 3-4 saat saklamış. Celal abinin ellerinden öpüyorum" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA