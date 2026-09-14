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Giriş Tarihi: 14.09.2026 12:16

Bursa'da insanlıktan utandıran anlar! Kucağındaki kediyi önce sıktı ardından kafasından tutup yere vurdu

Bursa'da meydana gelen olay yürekleri burktu. Şüpheli, kucağındaki kediyi önce sıktı ardından da kafasından tutup hızla yere vurdu. Dehşete düşüren görüntüler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da insanlıktan utandıran anlar! Kucağındaki kediyi önce sıktı ardından kafasından tutup yere vurdu
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Olay, saat 08.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, kucağındaki kediyi kafasından tutup yere vurdu. O anlar, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

KEDİYİ KAFASINDAN TUTUP YERE VURDU

Görüntülerde ayakta durmakta güçlük çeken şüphelinin, kucağındaki kediyi önce sıktığı, ardından da kafasından tutup hızla yere vurduğu görüldü. Kedinin şüphelinin kucağındayken acıyla bağırdığı anlar ile şüpheli tarafından yere vurulduğu anların sesi de görüntüde duyuldu.

Görüntüleri izleyen mahalleli, duruma tepki gösterdi. Şikayet üzerine şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #OSMANGAZİ

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Bursa'da insanlıktan utandıran anlar! Kucağındaki kediyi önce sıktı ardından kafasından tutup yere vurdu
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