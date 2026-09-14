Bursa’da insanlıktan utandıran anlar! Kucağındaki kediyi önce sıktı ardından kafasından tutup yere vurdu

KEDİYİ KAFASINDAN TUTUP YERE VURDU

Görüntülerde ayakta durmakta güçlük çeken şüphelinin, kucağındaki kediyi önce sıktığı, ardından da kafasından tutup hızla yere vurduğu görüldü. Kedinin şüphelinin kucağındayken acıyla bağırdığı anlar ile şüpheli tarafından yere vurulduğu anların sesi de görüntüde duyuldu.