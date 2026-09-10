Bursa’da işçinin acı sonu: Başını sıkıştırdığı CNC makinesinde can verdi!

Olay, Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Vedat Sarıkaya, ahşap kesimi yaparken iddiaya göre bir anlık dikkatsizlik sonucu CNC makinesine başını sıkıştırdı.