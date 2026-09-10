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Giriş Tarihi: 10.09.2026 18:30

Bursa’da işçinin acı sonu: Başını sıkıştırdığı CNC makinesinde can verdi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, mobilya fabrikasında başını ahşap kesimi yaptığı sırada CNC makinesine sıkıştıran 51 yaşındaki Vedat Sarıkaya feci şekilde can verdi.

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DHA Yaşam
Bursa’da işçinin acı sonu: Başını sıkıştırdığı CNC makinesinde can verdi!
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Olay, Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Vedat Sarıkaya, ahşap kesimi yaparken iddiaya göre bir anlık dikkatsizlik sonucu CNC makinesine başını sıkıştırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden çıkarılan Sarıkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Vedat Sarıkaya doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

3 çocuk babası Vedat Sarıkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#BURSA #İNEGÖL

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Bursa’da işçinin acı sonu: Başını sıkıştırdığı CNC makinesinde can verdi!
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