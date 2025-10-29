Bursa’da kaçak içki can aldı: 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti

55 yaşındaki Rojbin Z'nin kaçak içkiden zehirlendiği ihtimali üzerine Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde alkol alan Rojbin Z. evinde fenalaştı.

Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen şahsı hayata döndüremedi.

İlk belirlemelere göre şahsın kaçak içkiden zehirlendiği değerlendirildi. Rojbin Z.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin de kaçak içki ihtimaline karşı geniş çaplı çalışma yürüttüğü öğrenildi.

