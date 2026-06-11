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Giriş Tarihi: 11.06.2026 21:38

Bursa'da kaçakçılık operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı. 4 noktada yapılan arama sonucunda binlerce makaron, sahte bandroller ve boş sigara peketleri bulundu.

AA
Bursa’da kaçakçılık operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı!
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, 6 şüpheliye ait 4 noktada yapılan arama sonucunda, 401 bin 200 bandrollü/bandrolsüz makaron, 2 bin 400 sökülmüş/sahte bandrol, 27 bin 200 makarona kıyılmış tütün basılmış sigara, 98 kilogram bandrollü/bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün, 100 çok amaçlı boş sigara kutusu, 500 şeffaf naylon sigara poşeti, 2 sigara basma makinesi, 2 kompresör makinesi ve 16 litre yabancı bandrollü rakı ele geçirildi.

Şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.

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Bursa'da kaçakçılık operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı!
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