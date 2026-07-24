Bursa’da kan donduran ’altın’ cinayeti! Meğer katiliyle aynı karede poz vermiş...

'GÖZÜM DÖNDÜ, NE YAPIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM'

Faize Karaca'nın üzerinde ve evde bulunan 5 altın bilezik ve bir beşibiryerde kolyeyi de alıp bir arkadaşının evinde sakladığı öğrenilen ve suçunu itiraf eden Şengül Demir'in, emniyette verdiği ifadede maktulle aralarında tartışma çıktığını iddia ederek, "Gözüm döndü. Ne yaptığımın farkında değilim" dediği öğrenildi.