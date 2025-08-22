Bursa’da kavga eden çifti uyarmak istedi: Bacağından bıçaklandı

Korkutan olay, dün saat 23.30 sıralarında, Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikası önünde meydana geldi. Fabrikada özel güvenlik olarak çalışan Fatih Ç., fabrika yakınında park halinde olan otomobildeki çiftin kavga ettiğini görünce müdahale etmek istedi. Otomobilin yanına giden Fatih Ç., yüksek sesle kavga eden çifti uyarırken, iddiaya göre, duruma sinirlenen şüpheli, araçtan inip saldırdığı Fatih Ç.'yi sol baldırından bıçakladı. Şüpheli ile yanındaki kadın otomobille kaçarken, yaralı güvenlik görevlisinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih Ç., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ile yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.