Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da kavga ihbarına giden Yunus timi kazaya karıştı: 2'si polis 4 yaralı
Giriş Tarihi: 14.08.2026 23:19

Bursa'da kavga ihbarına giden Yunus timi kazaya karıştı: 2'si polis 4 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kavga ihbarına giden motosikletli Yunus timinin başka bir motosikletle çarpışması sonucu 2'si polis memuru, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA Yaşam
Bursa’da kavga ihbarına giden Yunus timi kazaya karıştı: 2’si polis 4 yaralı
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Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan motosikletli Yunus timi, kavga ihbarına gitmek üzere seyir halindeyken Selamet Mahallesi Toros Sokak'ta 16 BUU 426 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet de devrildi. Kazada, Yunus timinde görevli 2 polis memuru ile diğer motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

#BURSA #OSMANGAZİ #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #YUNUS

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Bursa'da kavga ihbarına giden Yunus timi kazaya karıştı: 2'si polis 4 yaralı
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