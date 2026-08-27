Bursa’da kavga sonrası silahlar çekildi: 2 yaralı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek olayın büyümesini önledi. Darp sonucu yaralanan Özal Ş. ile tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Eren Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı