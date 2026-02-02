Bursa’da kayıp genç kızdan günlerdir haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, 27 Aralık 2025 günü evinden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan Sude Solak'tan bir daha haber alınamadı. Durumdan endişelenen ailesi, aradan geçen sürenin ardından polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri tarafından Solak'ın bulunması için çalışma başlatılırken, ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor. Günlerdir kızlarından gelecek iyi bir haberi beklediklerini belirten aile, Sude'yi gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istedi.