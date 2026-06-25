Bursa’da kaza: Çocuğa çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı özel halk otobüsü devrildi!

Kaza, saat 12.30 sıralarında kırsal Karalar Mahallesi TOKİ 3'üncü Etap konutları yolu üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halinde olan 16 M 06011 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Yıldırım D., iddiaya göre aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yaptı.