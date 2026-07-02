Bursa’da kazazedeye yardım etmek isterken akıma kapılarak hayatını kaybetmişti: Geriye Furkan Alan’dan yürek dağlayan görüntüler kaldı

DÜĞÜNÜNE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Furkan Alan'ın düğününe ait görüntüler de ortaya çıktı. Daha 10 gün önce mutluluk içinde eşiyle birlikte araçta bulunurken, sevdikleriyle en mutlu gününü kutladığı anlar, yaşanan acı olayın ardından yürekleri burktu. Kısa süre önce yeni bir hayata adım atan Furkan Alan'ın yardım etmek isterken hayatını kaybetmesi, Bursa'da derin üzüntüye neden oldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör