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Giriş Tarihi: 25.07.2026 20:31 Son Güncelleme: 25.07.2026 21:09

Bursa'da kontrolden çıkan araç beton duvara çarptı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkan araç, köprülü kavşağın beton duvarına çarptı. Kazada araçtaki 3 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi de ağır şekilde yaralandı.

İHA
Bursa’da kontrolden çıkan araç beton duvara çarptı: 3 ölü, 2 ağır yaralı
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Edinilen bilgiye göre, kaza Seyran Mahallesi mevkinde yaşandı. Begüm Şevval Usta (26) idaresindeki 07 NM 933 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile Bayramdere köprülü kavşağın beton demirlerine çaptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç itfaiye personeli tarafından kesilip, yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA YOLDAN GEÇEN DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

Kaza sırasında yoldan geçen ve Antalya'da bir hastanenin çocuk acil doktoru olarak görev yapan sürücü, olay yerinde durup yaralılara müdahale etti. Ağır yaralanan ve kalbi duran Ş.A. (12), yoldan geçerken durup müdahale eden çocuk acil doktoru sayesinde yeniden hayata döndü. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaralılar ambulanslara taşındı. Sürücü Begüm Şevval Usta ve araçta bulunan Nureddin Acar (73) ile Müzeyyen Acar (74) hayatlarını kaybederken, ağır yaralanan Ş.A. (12) ile Filiz Usta (51) hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri devam ederken, kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KARACABEY #BURSA

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Bursa'da kontrolden çıkan araç beton duvara çarptı: 3 ölü, 2 ağır yaralı
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