Bursa’da korku dolu anlar! 2 şüpheli evi kurşun yağmuruna tuttu: Meğer aynı noktada daha önce…

UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ



Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, olayın çıkış nedenini araştırıyor. Öte yandan, aynı bölgede dün de uzun namlulu bir silah ele geçirilmişti. Polis ekipleri, iki olay arasında bağlantı bulunup bulunmadığını da mercek altına alırken, silahlı saldırıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör