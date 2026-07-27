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Giriş Tarihi: 27.07.2026 08:58

Bursa’da korku dolu anlar! 2 şüpheli evi kurşun yağmuruna tuttu: Meğer aynı noktada daha önce…

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı. Kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli, sokak arasında bulunan bir eve peş peşe ateş açtı. Kurşunların hedefi olan evde panik yaşanırken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da korku dolu anlar! 2 şüpheli evi kurşun yağmuruna tuttu: Meğer aynı noktada daha önce…
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Olay, Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Yan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahıs sokakta bulunan bir evi hedef alarak art arda ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

MAHALLELİ KORKU YAŞADI

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde evin duvarlarına çok sayıda merminin isabet ettiği tespit edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, olayın çıkış nedenini araştırıyor. Öte yandan, aynı bölgede dün de uzun namlulu bir silah ele geçirilmişti. Polis ekipleri, iki olay arasında bağlantı bulunup bulunmadığını da mercek altına alırken, silahlı saldırıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#OSMANGAZİ #BURSA

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