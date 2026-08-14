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Giriş Tarihi: 14.08.2026 16:41

Bursa’da korku dolu anlar! Aileler arasındaki kavga kanlı bitti: Yaralılar var!

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kavga kanlı bitti. İki aile arasındaki tartışma büyüyüp bıçaklı saldırıya dönüştü. Kameralara yansıyan olayda çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da korku dolu anlar! Aileler arasındaki kavga kanlı bitti: Yaralılar var!
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Olay, saat 15.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Erikli Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflardan biri, yanında bulunan bıçakla karşı tarafa saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri, müdahale edip, tarafları ayırdı. Olayda 1 kişi bıçakla, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer şüpheliler ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

KORKUNÇ KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #YILDIRIM

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Bursa’da korku dolu anlar! Aileler arasındaki kavga kanlı bitti: Yaralılar var!
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