Bursa’da korku dolu anlar! Aileler arasındaki kavga kanlı bitti: Yaralılar var!

Olay, saat 15.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Erikli Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflardan biri, yanında bulunan bıçakla karşı tarafa saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.